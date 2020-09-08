محافظ مطروح يتابع اللجان الانتخابية من غرفة العمليات

تابع، اليوم، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان، عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية، في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

واطمئن المحافظ على انتظام سير العملية الانتخابية باللجان دون حدوث أي معوقات، حيث بدأ توافد الناخبين على اللجان الانتخابية مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وترأس المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والجهات التنفيذية المعنية وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وجميع الأجهزة الأمنية.

وأضاف المحافظ أنه تم الدفع بجميع الإمكانيات والتجهيزات، لتوفير الأجواء الانتخابية المناسبة للناخبين لأداء أصواتهم في سهولة ويسر.