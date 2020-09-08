الإحصاء: 10.6 مليون أنثى مصرية لا تقرأ ولا تكتب

أعلن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات الأمية من 39.4% عام 1996 إلى 29.7% عام 2006، ثم بلغت 25.8% عام 2017، وطبقا لبيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار فإن نسبة الأمية انخفضت إلى 24.6% في يوليو 2019.

18.4 مليون أمي في مصر منهم 7.8 من الذكور

وأشار التقرير الصادر، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، إلى أن عدد الأميين في مصر بلغ 18.4 مليون نسمة بمعدل 25.8% في تعداد 2017، لافتا إلى ارتفاع الأمية بين الإناث عن الذكور، حيث بلغ عدد الإناث اللاتي لا يقرأن ولا يكتبن 10.6 مليون نسمة بمعدل 30.8%، مقابل 7.8 مليون نسمة للذكور بمعدل 21.1%.

وأوضح أن معدلات الأمية في الريف مقارنة بالحضر، ارتفعت بمعدل 32.2% مقابل 17.7% بالحضر، وفقا لتعداد السكان عام 2017.

ولفت التقرير إلى انخفاض معدلات الأمية بين الشباب (15-24 سنة) مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر)، حيث بلغ 6.9% للشباب مقابل 63.4% لكبار السن وفقا لتعداد السكان عام 2017.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمى لمحو الأمية، والذى يوافق الثامن من سبتمبر من كل عام، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) في دورتها الرابعة عشرة عام 1965، للاحتفال به سنويا للتوعية بأهمية محو الأميّة كموضوع يتعلق بالكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وأداة لتعزيز القدرات الشخصية ووسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية، حيث تُعد قضية محو الأمية من القضايا التى تشغل بال المجتمع الدولي بصفة عامة، وتلاقي أهمية قصوى في مصر للقضاء عليها، وقد تم إدراجها ضمن الأهداف الأممية (التنمية المستدامة)، وكذلك ضمن رؤية مصر 2030، وقد تم إعداد البيان ليتناول صورة وشكل الأمية على مستوى العالم.