الحكومة تحسم سيناريوهات إقامة "أهلا مدارس"

تحسم لجنة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، خلال أيام، مصير معرض أهلًا مدارس، الذي يقام سنويًا، قبل انطلاق العام الدراسي، في أرض المعارض بمدينة نصر كمركز رئيسي، فضلا عن 26 معرض بالمحافظات، في ظل فيروس كورونا، والخوف من تجمعات حال إقامته.

وتناقش لجنة الأزمات، مصير المعرض وسيناريوهاته، التي يأتي أبرزها:

- المقترح الأول

من شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، حيث طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإقامة معرض أهلا مدارس في بداية شهر أكتوبر، في إطار قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا، فضلا عن الترتيبات الخاصة بتحديد وحجز مكان المعرض، سواء في القاهرة أو المحافظات.

- المقترح الثاني:

تفكر فيه وزارة التموين بتطبيق سيناريو معارض أهلا رمضان، التى طبقتها في مايو الماضي، حينما ألغت اقامة معارض مُجمعة، واتفقت مع السلاسل التجارية على تخصيص أجنحة داخل كل سوبر ماركت يقدم منتجات بأسعار مخفضة، حيث تفكر في الاتفاق مع شعبة الأدوات المكتبية على تخصيص أماكن داخل مكتبات الكبرى لتقديم المنتجات بتخفيضات

- سيناريو ثالث:

تبحث الوزارة، إقامة معارض تستوعب كثافة محددة من المواطنين، حيث يتم منع الدخول لأرض صالة المعرض بمجرد اكتمال السعة المقررة، لتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من فيروس كورونا.

تجار ينتظرون قرار فتح "أهلا بالمدارس" لتعويض خسائرهم

فيما قال سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إنّ تجار الأدوات المدرسية يراهنون على إقامة معارض "أهلاً بالمدارس"، لتنشيط مبيعاتهم بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها في الترم الثاني من العام الدراسي المنتهي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "زكي"، لـ"الوطن"، أنّ الغرف التجارية تنتظر قرار إقامة المعارض، ومستعدة بمنتجاتها، لكنه قال إنّ الموقف لا يزال ضبابيا، بشأن إقامة المعارض من عدمه.

من جانبه، قال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة التجارية، إنّ موسم الأدوات هذا العام "مضروب"، ولا يوجد بيع وشراء رغم طرح البضائع في الأسواق بداية من الشهر الحالي، ودعا خلال مذكرة لرئاسة الوزراء، بالسماح بإقامة معارض أهلاً بالمدارس لإنعاش المبيعات وتحريك الأسواق في سبتمبر المقبل، بعد السماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد.

وأوضح "أبوجبل"، لـ"الوطن"، أنّ وزارة التعليم ورئاسة الوزراء، تتواصلان لمتابعة المستجدات الخاصة بالفيروس، والسماح بإقامة المعارض من عدمه، موضحًا أنّ المعارض تهدف لتقليل حلقات التداول وخفض تكاليفها، بما ينعكس على خفض أسعار المنتجات المدرسية.