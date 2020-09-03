اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: عودة الدراسة بإجراءات احترازية ضرورية

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، على بيان منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا بعد التحور الجديد أصبح يصيب كل الفئات العمرية، قائلا إن هذه المقولة صحيحة ومن أول يوم وفيروس كورونا يصيب كل الفئات العمرية، ويصيب الشباب أكثر ولكن أكثر خطورة وفتكا بكبار السن.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه ليس هناك مشكلة في عودة الحياة لطبيعتها وعودة النشاط الدراسي، والعالم كله عاد للدراسة مرة أخرى ولكن المغزى في كيفية الرجوع ووضع قواعد جديدة، لتجنب أية كارثة في زيادة أعداد المصابين مجددًا والحرص على وجود التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وتابع، أن عودة المدارس هو تعاون مجتمعي بين المجتمع والدولة، مع مراعاة قواعد التهوية بالفصول الدراسية، ويجب على ولي الأمر إذا وجد أي عرض من أعراض كورونا على طفله يمنعه من الذهاب للمدرسة وتوعيته بالإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتبعها.