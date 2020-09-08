قبرص: تركيا تواصل انتهاك القوانين الدولية

قال وزير خارجية قبرص، نيكوس كريستودوليديس، إنّ تركيا تواصل انتهاك القوانين الدولية، في إشارة إلى استفزازات أنقرة بمنطقة شرق المتوسط.

وأضاف وزير خارجية قبرص، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، أنّه جرى مناقشة حل أزمتي سوريا وليبيا، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وأجرى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، أمس، اتصالًا هاتفيًا مطولًا مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ناقش خلاله سبل التنسيق مع أثينا للتطرق للإجراءات غير القانونية والاستفزازية لتركيا في منطقة شرق البحر المتوسط خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي المقرر عقده في 24 سبتمبر الحالي.