إجراءات اشتراك صاحب العمل والمنشآت بمكاتب التأمينات المختصة

تهدف التأمينات الإجتماعية الى تعويض المؤمن عليه أو أسرته بحسب الأحوال عن الخسارة التي يتعرض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها والتي تتمثل في (بلوغ سن التقاعد، العجز، الوفاة، الإصابة، المرض ـ والبطالة).

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات، إن اجراءات اشتراك المنشآت بمكاتب التأمينات المختصة تتم كالتالي:

- بالنسبة لصاحب العمل عندما يبدأ نشاطه عليه اخطار مكتب التأمينات الإجتماعية المختص الذى يقع فى نطاقه محل نشاطه، وهذا الإخطار يتم بموجب نموذج استمارة رقم "2"، هذه الاستمارة تسمى استمارة طلب اشتراك، وهي متوافرة في مكاتب التأمينات الاجتماعية.

هذه الاستمارة يبين فيها "عنوان صاحب المنشأة، اسم المنشأة، البيانات الخاصة بالعاملين في المنشأة في تاريخ بداية النشاط".

ويرفق بهذا النموذج "استمارة رقم 2 التى تقدم لمكتب التأمينات الإجتماعية"، المستند الذى يثبت بداية النشاط مثل "السجل التجاري، عقد الشركة، الترخيص بمزاولة المهنة"، مثلا بالنسبة لأصحاب المهن الحرة كالأطباء أو المحاسبين أو المهندسين أوعقد الإيجار مثلا أو الرخصة الصادرة من الإدارة المحلية لممارسة نشاط معين أو أي من المستندات التى تفيد بداية المنشأة لنشاطها.

يرفق هذا المستند مع نموذج الاستمارة رقم 2 الذى يمثل طلب الاشتراك، ويتم تقديم النموذج والمستند لمكتب التأمينات، ويتم من خلال مكتب التأمينات تحرير نموذج توقيع لصاحب العمل أو من ينوب عنه ، بحيث أن أى مستندات تقدم منه يتم مطابقة التوقيع الذى يرد بها على هذا النموذج.

يتم تحديد رقم تأمينى للمنشأة والذى يتم على أساسه بعد ذلك استمرارية تعاملها مع مكتب التأمينات الإجتماعية المختص.

من جانبه صرح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه ما زالت الفرصة قائمة أمام جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال المدينين للهيئة للاستفادة من الإعفاءات المقررة والتي تصل إلى نسبة 90% من قيمة المبالغ الإضافية على الاشتراكات.

وأوضح عوض أنه طبقا للمنشور رقم 2 لسنة 2020 والذي قرر التجاوز عن المبالغ الإضافية على مديونية الاشتراكات بشرط أن يقوم المؤمن عليه أو صاحب العمل أو المكلف بسداد أصل الدين.

وأضاف رئيس الهيئة، فى بيان له أن نسب الإعفاءات تراوحت ما بين 90% و50% فإذا ما تم سداد أصل الاشتراكات خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر يتم الإعفاء من 90% من المبالغ الإضافية المستحقة عليها وعن شريحة الإعفاءات الثانية والثالثة.

وقال عوض إنه إذا قام المؤمن عليه أو صاحب العمل بالسداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر يستفيد من إسقاط المبالغ الإضافية بنسبة 70% أما إذا تم السداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021 كانت نسبة الإعفاءات 50% كما أنه لا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.