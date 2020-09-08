الحماية المدنية تنقذ 3 عالقين داخل أسانسير معطل بعقار في مصر الجديدة

أنقذت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص، بعد ورود بلاغ بتعطل مصعد أحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وتوجهت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة، وتبين تعطل المصعد بالعقار واحتجاز 3 أشخاص بداخله، حيث تمكّنت القوات من إخراجهم من داخل المصعد دون ثمة إصابات.

ووجه المواطنين الشكر لرجال الشرطة لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.