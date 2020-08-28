مدير "الحماية المدنية" السابق بالقاهرة: ارتفاع درجات الحرارة وراء زيادة الحرائق

قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقاً، إن «تكرار نشوب الحرائق بشكل ملحوظ فى مختلف المحافظات خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف من كل عام».

وأوضح «عبدالقادر»، خلال حوار لـ«الوطن»، أن «هناك العديد من الأخطاء التى يقع فيها المواطنون وأصحاب المنشآت التجارية والمصانع، والتى تُسبب اشتعال الحرائق».. وإلى نص الحوار:

ما أسباب انتشار الحرائق خلال الفترة الأخيرة.. وهل لها علاقة بفصل الصيف؟

- ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف يُهيِّئ جميع المبانى لحدوث الاشتعال، لأن درجات الحرارة المرتفعة تعمل على تسخين الأسطح المعرضة للشمس، وتشتد الحرارة داخل الأماكن المسقوفة، مع العلم أن كل مادة لها درجة حرارة معينة للاشتعال.

اللواء ممدوح عبدالقادر لـ"الوطن": سوء التخزين داخل المصانع والمنشآت التجارية سبب آخر

حدِّثنا عن الأخطاء التى يقع فيها المواطنون أو أصحاب المنشآت التجارية وتُساعد فى إشعال الحريق.

- هناك العديد من الأخطاء التى يقع بها البعض وتكون سبباً فى نشوب الحرائق، من أهمها الإهمال فى صيانة التوصيلات الكهربائية، مع الاستخدام السيئ لها عن طريق التوصيلات العشوائية التى تؤدى إلى حدوث «شرز» وحينها ينشب الحريق، إضافة إلى ترك أو تخزين المواد القابلة للتبخر مثل «البنزين، الكحوليات، التنر»، لأنها تساعد بشكل كبير على اشتعال الحرائق عند تبخرها ومقابلتها لشرز من أى مصدر كهرباء أو نيران.

بماذا تنصح المواطنين للحد من الحرائق؟

- يجب عليهم إجراء صيانة دورية على جميع المعدات والأجهزة وبصفة خاصة أجهزة التكييف لما تمثله من خطر كبير يتسبب فى اشتعال الحرائق، كما يجب عدم ترك الأجهزة المنزلية تعمل باستمرار على مدار اليوم دون إيقافها، وتحديداً المراوح التى يتركها البعض تعمل على مدار الـ24 ساعة، وشواحن أجهزة الموبايلات التى يتركها الجميع متصلة بالكهرباء، ويجب فصل جميع الأجهزة المنزلية عن الكهرباء فى حال عدم استخدامها، وعدم ترك مواد منتجة للنار فى متناول الأطفال، كما أنصح قائدى السيارات بأهمية وجود طفاية حريق بحالة سليمة داخل السيارة.

وماذا عن أصحاب المنشآت التجارية والمصانع؟

- من الضرورى إجراء صيانة دورية على جميع توصيلات الكهرباء، مع الحرص على التهوية الجيدة، كما أنه يجب على مختلف المنشآت التجارية والصناعية، طبقاً للقانون، وضع أجهزة إنذار مبكر عن الحريق، مع تجهيز وسائل للإطفاء تعمل بشكل تلقائى حال حدوث حريق.

ما أشهر المسببات الرئيسية للحرائق؟

- المسببات كثيرة ومختلفة ويأتى من أهمها التوصيلات الكهربائية العشوائية، والماس الكهربائى الذى يُعد من أكبر المسببات لعدم تناسب الأسلاك مع الأجهزة الكهربائية المستخدمة معها، لأنه يجب أن تكون جميع الأسلاك مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى الإهمال الذى يتسبب به العنصر البشرى مثل أعقاب السجائر والكبريت.

وكيف يتعامل المواطنون عند حدوث حريق بالمنزل؟

- الأهم عند نشوب أى حريق هو إخلاء المبنى من جميع الأشخاص أولاً قبل التفكير فى أى شىء آخر، ثم غلق باب الغرفة التى اشتعل بها الحريق من أجل منع انتشاره خارجها، ثم إغلاق مصادر التيار الكهربائى والغاز الطبيعى إن أمكن، وأخيراً التعامل مع الحريق إذا كان لدى الشخص الخبرة فى التعامل مع الحرائق، وإذا لم تكن لديه الخبرة عليه انتظار رجال الإطفاء، ويجب على جميع المنشآت الأخرى الاهتمام بإزالة أى عوائق موجودة بمخارج الهروب أو الطوارئ وذلك من أجل تسهيل خروج الأفراد وقت حدوثه.

وسائل الإطفاء

تطورت كثيراً الوسائل التى يستخدمها رجال الإطفاء فى إخماد الحرائق، كنا فى الماضى نستخدم المياه فقط فى الإطفاء، ثم أصبحنا نستخدم البودرة الكيماوية الجافة، ثم ظهرت الغازات المخمدة للحريق، ومؤخراً المواد الرغوية، وتختلف الوسيلة وفقاً لنوع الحريق.