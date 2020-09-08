مي كساب تنعى الفنانة السودانية ستونة: كانت ست طيبة وحنونة

نعت الفنانة مي كساب، عبر حسابها على تويتر، الفنانة السودانية ستونة، التي رحلت صباح اليوم الثلاثاء في القاهرة، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا.

وغرّدت كساب: "ستونة في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، كانت ست طيبة وحنونة، ربنا يصبر قلب زوجها وكل اللي بيحبوها نسألكم الفاتحة والدعاء".

وستونة هي ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست في كلية الفنون الجميلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح، وشاركت ببعض المسرحيات، وشاركت لأول مرة في السينما بفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" أمام الفنان محمد هنيدي، وغنّت به أغنيتها الشهيرة "شوكولاتة"، بعدها شاركت مع النجم عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.