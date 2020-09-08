جهود "أمن المنافذ" في أغسطس.. أبرزها ضبط 159 قضية تهريب بـ61 مليونا

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال شهر أغسطس 2020 عن ضبط 159 قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع- أقمشة- سجائر- ورق طباعة- أدوات منزلية- معدات كهربائية- معدات مستعملة- قطع غيار أجهزة كهربائية- هواتف محمولة– ماكينات خياطة- كيماويات- ماكينات حفر- عقاقير ومستحضرات طبية)، بتعويض 61 مليون جنيه.

كما تم ضبط 15 قضية تهريب نقد بمضبوطات 11 مليون جنيه، وضبط 6 قضايا تهريب آثار، و203 مخالفات جمركية بـ35 ألف جنيه، ضبط 43 قضايا تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط 5288 متهما محكوما عليهم في قضايا متنوعة.

وجرى ضبط 6907 قضايا متنوعة،و56 قضية متنوعة، بمضبوطات بلغت 153 أسلحة نارية وبيضاء ومشتملاتها"مختلفة الأحجام والأشكال"، وضبط 72 قضية هجرة غير شرعية، تزوير مستندات ومحررات رسمية.