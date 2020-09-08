رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ الأقصر يؤكد انتظام العملية الانتخابية

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
01:16 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
انتخابات الشيوخ

انتخابات الشيوخ

قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن اللجان الانتخابية بجميع قرى ومراكز المحافظة، فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في 171 مركزًا موزعين على 190 لجنة فرعية.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بدأت عملها صباح اليوم بحضور نائب محافظ الأقصر، وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة - لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ والتي تستمر يومين.

ووجه المحافظ، برفع الاستعداد لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية لتوفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية طوال يومي التصويت، للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.

اقرأ المزيد:

وحدة مرور الأقصر تواصل تركيب الملصق الإلكتروني لأصحاب المركبات

10 معلومات عن استعدادات الأقصر لجولة إعادة انتخابات الشيوخ

الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى تأهبًا لـ"إعادة الشيوخ"

الأقصر تستبقل أفواجًا سياحية من ثلاث دول لزيارة معالم المدينة