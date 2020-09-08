محافظ الأقصر يؤكد انتظام العملية الانتخابية

قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن اللجان الانتخابية بجميع قرى ومراكز المحافظة، فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في 171 مركزًا موزعين على 190 لجنة فرعية.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بدأت عملها صباح اليوم بحضور نائب محافظ الأقصر، وممثلي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة - لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ والتي تستمر يومين.

ووجه المحافظ، برفع الاستعداد لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية لتوفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية طوال يومي التصويت، للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة.