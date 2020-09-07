الأقصر تستبقل أفواجًا سياحية من ثلاث دول لزيارة معالم المدينة

شهدت مدينة الأقصر، توافد الأفواج السياحية، لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية المنتشرة في البرين الغربي والشرقي، مع ارتفاع أعداد رحلات اليوم الواحد القادمة، من الغردقة، وباقي مدن البحر الأحمر للأقصر.

وقال محمد همام، عضو نقابة المرشدين السياحيين، إن معابد الكرنك، شهدت تدفق أفواجًا سياحية من مختلف الجنسيات، ضمت أكثر من 90 سائحًا، من ألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن السياح تفقدوا كافة أرجاء المعبد واستمتعوا بشرح المرشدين السياحيين، وزيارة البحيرة المقدسة وغيرها من الأماكن الهامة، بمجموعة معابد الكرنك، بجانب استكمال زيرة باقى المزارات السياحية المدرجة في البرنامج، ومنها معبد ومتحف الأقصر، للاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة.

وأضاف همام أن الفترة القادمة، ستشهد تدفقات أكبر مع تحسن الأحوال الجوية، خاصة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا عبر ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى وتوافر المطهرات .