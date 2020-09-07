الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى تأهبًا لـ"إعادة الشيوخ"

رفعت محافظة الأقصر، درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية استعدادًا لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر عقدها على مدار يومي 8 و9 أغسطس الجاري.

ويخوض جولة الإعادة 4 مرشحين بالمحافظة وهم الدكتور محمد فتحي عبد القادر، ومحمد عبدالعليم الضبعاوي، حصل على 30 ألف صوت، وناصر الضوي، حصل على 25 ألف صوت، والمرشح الأخير هو محمد عطا الله، حصل على 19 ألف صوت.

ووجّه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إلى إتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الإنتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، كما قرر تشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، مع إتباع وإتخاذ كل التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن الحفاظ على المسافات التباعدية بين الناخبين، والالتزام بارتداء الكمامات للجميع، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم.

وشكلت المحافظة غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الإنتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

وفى نفس السياق، أعلنت مديرية أمن الأقصر، رفع درجة الاستعداد وإتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتقرر تشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة.

وتقرر مواصلة عمل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان إنتظام العملية الإنتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

وانتهت مدن المحافظة من التجهيزات النهائية قبيل انطلاق التصويت بجولة الإعادة فى مجلس الشيوخ، حيث أنهت مدن البياضية والقرنة وأرمنت والزينية استعدادتها، وتفقد رؤسائها المقرات الانتخابية للاطمئنان على جاهزية المقرات لإستقبال الناخبين، موجهين باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالمدن بتوفير مقاعد انتظار بالمدارس يراعى فيها التباعد الإجتماعي، وإمداد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، على أن تكون اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية الدخول والخروج، مع إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوافر مواد التعقيم والتطهير.

وشنّ مجلس مدينة الأقصر، حملات مكبرة لتطهير وتعقيم عدد 21 مقرًا انتخابيًا بالمدينة من قبل رجال المتابعة الميدانية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات نظافة مكبرة بالشوارع المحيطة بكل مقر انتخابي بكافة الأحياء التابعة لمدينة الأقصر، والتي تضمنت كنس الأتربة ورش وتعقيم المقرات الانتخابية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يُذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى المحافظة 788727 ناخبًا، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة 171 مركزًا موزعين على 190 لجنة فرعية، تشمل 31 لجنة بقسم شرطة الأقصر، و22 لجنة بمركز شرطة الأقصر، و9 لجان بمركز طيبة، و30 لجنة بمركز القرنة، و30 لجنة بمركز أرمنت، و68 لجنة بمركز إسنا.