القليوبية تُسجل صفر إصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي

سجلت محافظة القليوبية، لليوم الثاني على التوالي صفر إصابات، بفيروس كورونا المستجد، على مستوى مدن ومراكز القليوبية، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9284 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، اليوم، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 726 إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 628 حالة، وبنها 2430 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1186 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1034 حالة، وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 456.