حملات أمنية ضد حائزى المواد المخدرة.. أبرزها ضبط 1591 قضية إتجار وتعاطى

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها وضرب أوكارها وإستهداف وتصفية البؤر الإجرامية التى يتخذها الخارجين على القانون مسرحاً لمزاولة أنشطتهم الإجرامية ورصد وإبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بكافة مديريات الأمن خلال الفترة من 29/8 حتى 4/9 الجارى عن ضبط عدد (1591) قضية " إتجار وتعاطى المواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (1758) متهماً.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (285,980 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (152,617 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الهيروين وزنت (28,956 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (32,036 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 4,282 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 7,804 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر البودرة وزنت ( 4,890 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1,019 كيلو جرام ) .

عدد (196979) قرص مخدر.

بالإضافة إلى ضبط (27) قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- طبنجة- 18 فرد محلى- 53 طلقة مخلتفة الأعيرة).

اليقظة الأمنية بكافة المنافذ .. تساهم فى ضبط كمية من الأقرص والمواد المخدرة

وتمكنت إدارة شرطة نفق الشهيد أحمد حمدى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 100 جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جرام) بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة قنا) حال عبوره النفق مستقلاً إحدى السيارات .

كما أمكن ضبط (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 250 جرام) بحوزة (سائق ، مقيم بمحافظة بنى سويف ) حال عبوره النفق مستقلاً إحدى السيارات .

كما أمكن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 60 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة (عامل ، مقيم بمحافظة أسيوط ) حال عبوره النفق مستقلاً إحدى السيارات .

كما أمكن ضبط (عدد 96 قرص مخدر متنوع – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (سائق ، مقيم بمحافظة المنوفية) حال عبوره النفق مستقلاً إحدى السيارات .

كما تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالإشتراك مع إدارة شرطة موانى بورسعيد من ضبط (عدد عدد 7 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت 200 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطل ، مقيم بمحافظة المنوفية) حال عبوره منفذ المنزلة الجديد مستقلاً إحدى السيارات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.