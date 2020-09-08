"التموين": نستهلك 10 ملايين طن قمح

قال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الاستهلاك السنوي لمصر من الأقماح المستخدمة لإنتاج الخبز البلدي تبلغ نحو 10 ملايين طن قمح سنوي، وهو رقم كبير يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطورة وحديثة، للمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من الأقماح.

وأضاف الوزير خلال جولته في صومعة بني سلامة بالجيزة، أنّ السعات التخزينية لمصر تصل الآن لمدة كفاية وتخزين نحو 4.5 شهر تخزين قمح، بسعات تخزينية تصل لنحو 3.6 مليون طن، مؤكدا أنّ الجولة التفقدية للصومعة تأتي في إطار الاستعداد للافتتاحات الرئاسية لمشروعات الصوامع القومية.

وتابع المصيلحي أنّ صومعة بني سلامة تكلفت 170 مليون جنيه بسعة تخزينية 60 ألف طن، ونفذ المشروع شركة سامكريت وشركة كامبريا على مساحة 33700 متر مربع.

التموين: نعمل على توفير مخزون استراتيجي من القمح

وأوضح اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ الشركة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من القمح وتوفير سعات تخزينية عالية متطورة، والقضاء على نسبة الفاقد والتي تصل لـ10%، وتخفيض تكاليف النقل من خلال انتشار الصوامع بمناطق الإنتاج والاستهلاك.