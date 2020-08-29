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المصيلحي: مصر اكتفت ذاتيا من الأرز واحتياطي القمح يكفي 6 أشهر

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محمد عزالدين
11:35 ص | السبت 29 أغسطس 2020
وزير التموين

وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لأول مرة يصل الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الى 6 أشهر بينما وصل الاحتياطي من السكر 6.2 شهر، والأرز الى 4.7 شهر والزيت الى 5.4 شهر، مؤكدا أن مصر اكتفت ذاتيا من الارز.

واضاف "المصيلحي" خلال كلمته، أنه بالنسبة للحوم والدواجن هنام اكتفاء ذاتي تقريبا من الدواجن على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه خلال الثلاث سنوات لم ترتفع الأسعار، كما جرى إضافة 6 آلاف منفذ لبيع المنتجات والسلع على مستوى الجمهورية.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

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