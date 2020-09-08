أشرف زكي ناعيا ستونة: فنانة محترمة.. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة

نعي الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة السودانية ستونة، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، عن عمر ناهز 58 عامًا.

وقال زكي، لـ"الوطن": "ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة، كانت فنانة محترمة شاركت في عدد من الأعمال المهمة مع الفنان محمد هنيدي وعادل إمام".

وستونة هي ممثلة ومطربة سودانية من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح، وشاركت ببعض المسرحيات، ثم ظهرت في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" أمام محمد هنيدي وغنّت به أغنيتها الشهيرة "شوكولاتة"، كما شاركت الزعيم عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.