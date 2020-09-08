"الداخلية" تعيد مليون جنيه لرجل أعمال بالتجمع.. سرقها سائقه الأجنبي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مدير وشريك بشركة لصناعة المفروشات، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مليون و250 ألف جنيه، من داخل المكتب الخاص به بمسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية (سائق لدى المجني عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق لدى المجني عليه وعلمه بثرائه فقد اعتاد على سرقة مبالغ مالية من داخل مكتبه "محل الواقعة" على مدار 3 سنوات بأسلوب "المغافلة" وبتاريخ الواقعة تمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط 122000 جنيه متحصلات وقائع السرقة بمسكنه، وأضاف بشراء سيارتين من متحصلات وقائع سرقة المجني عليه، وتم بإرشاده ضبط السيارتين بمكان إخفائهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.