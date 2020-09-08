إقبال كبير للسيدات وكبار السن على الانتخابات في كفر الشيخ

شهدت لجان مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، بشكل يفوق الجولة الأولى.

وظهرت الطوابير أمام لجان الانتخابات، خاصة من السيدات وكبار السن في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم.

ووقف البرلماني السابق علي أحمد أبو علي، لتوزيع أعلام مصر، ومطهرات وكمامات على الناخبين مجانا، بالإضافة إلى تواجد شبابي لتنظيم دخول اللجان.

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020، المقرر عقدها يومي 8 و9 سبتمبر الجاري.

وأكد نور الدين الانتهاء من تجهيز وتعقيم وتطهير الاستراحات، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، تتابع وتتلقى تقارير من رؤساء المدن، ومن الغرف الفرعية، التي رُبطت بغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات وأعمال التطهير والتعقيم.

وقال المستشار سعد السعدني، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إنّ 585 مستشارا وقاضيا يشرفون على الانتخابات بواقع قاض لكل صندوق، فضلا عن الاستعانة بعدد من القضاة في اللجنة العامة، إضافة لوجود عدد آخر احتياطي.