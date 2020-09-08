السيدات يصطحبن أطفالهن للجان الانتخابات بدمياط

شهدت لجان المدرسة الإعدادية بنين بكفر البطيخ في دمياط، إقبالًا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، وسط افتراش منسقو الأحزاب الأرض أمام اللجان لمساعدة الناخبين في إستخراج أرقام اللجان.

واصطحبت السيدات أبنائهن إلى جان انتخابات البصارطة خلال الإدلاء بأصواتهن، فيما شهدت لجان "كفر سعد" إقبالًا كثيف من قبل السيدات والرجال وسط تواجد أمني مكثف وإجراءات وقائية مشددة.