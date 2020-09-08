أحمد فهمي: خالص التعازي لأسر ضحايا أشقائنا في السودان

أعلن الفنان أحمد فهمي، دعمه للسودان وشعبه المتضرر من الفيضانات التي أودت بحياة الكثير من السودانيين هناك، وذلك عبر حسابه على تويتر.

وغرّد فهمي: "خالص التعازي لأسر ضحايا اخواتنا في السودان الشقي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، اللهم الطف بأهل السودان".

وكشف أحمد فهمي، عن أنّه يستعد الفترة المقبلة لطرح أغنية راب للمرة الأولى، موضحا أنّه متحمس لهذا اللون، وذلك خلال لقائه مع هند صبري في برنامجها على يوتيوب "مش مسلسل هند صبري".

وقال فهمي إنّه ما زال في لبنان حتى الآن، حيث كان يوجد هناك لتصوير مسلسل "أسود فاتح" لهيفاء وهبي، وكان من المفترض عرضه في السباق الرمضاني قبل خروجه بسبب كورونا.

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.