عاجل.. وزير الري يتوجه إلى جنوب السودان في زيارة رسمية

يتوجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ووفد مرافق صباح يوم الثلاثاء في زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان لبحث تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في مجال الموارد المائية والري، ويأتي ذلك تلبية لدعوة مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان في إطار تعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان.

وصرح عبدالعاطي إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز أواصر التعاون في مجال الموارد المائية والري مع شقيقتها جمهورية جنوب السودان، ولقاء مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، والذي يعد اللقاء الأول بعد توليه المنصب، حيث سيتم إجراء المباحثات حول مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى تفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان وافتتاح أحد المشروعات التي أقامتها الوزارة في جنوب السودان.

وأشار عبد العاطي إلى أن تاريخ التعاون بين الوزارتين ممتد منذ توقيع مذكرة التفاهم في 18 أغسطس 2006 وتم تدعيمها من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في 28 مارس 2011 وتم تعزيز العلاقات الثنائية الطيبة بين مصر وجنوب السودان بتوقيع اتفاقية التعاون الفني والتنموي في نوفمبر 2014 بالقاهرة بحضور فخامة السادة رؤساء الدولتين لتقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ حزمة من مشروعات تنموية تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لجمهورية جنوب السودان من مشروعات توفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان ومشروعات انشاء المراسي النهرية لربط المدن والقري وذلك للعمل على تسهيل نقل البضائع والركاب بما ينعكس إيجابيا على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان ومشروعات إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات.

هذا وسيقوم وزير الري المصري خلال الزيارة بتفقد العمل بمشروعات محطات الآبار الجوفية التي تقيمها الوزارة حاليا في مدينة جوبا لخدمة الأهالي والمواطنين بالدولة الشقيقة جنوب السودان.

وأشاد الدكتور عبدالعاطي بالعلاقات التاريخية بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا على أن مشاركته في الزيارة الرسمية ولقاء الأشقاء بدولة جنوب السودان تحمل معه تحيات ودعم مصر قيادةً وحكوماً وشعبًا لجمهورية جنوب السودان في هذه المرحلة.