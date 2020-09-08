المنيا.. ثاني المحافظات في حل شكاوى المواطنين خلال أغسطس

أعلنت وزارة التنمية المحلية تصدر محافظة المنيا قائمة أعلى المحافظات استجابةً للشكاوى خلال شهر أغسطس.

وذكر بيان صادر عن التنمية المحلية أن ترتيب المحافظات جاء كالتالي: أسيوط والمنيا والقليوبية والفيوم والدقهلية والبحيرة وأسوان، ضمن مبادرة (صوتك مسموع) التي تأتى استكمالا لمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين وتعمل على عدة محاور رئيسية أهمها التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد ومخالفات البناء.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن المبادرة تلقت خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من ١٧ ألف رسالة، منها ٢٨٩٦ شكوي تم حل عدد ٢٤٤١ شكوي منها بنسبة ٧٧.٣% وجارٍ حل ٦٥٥ شكوي، موضحاً أن أكثر الشكاوى خلال شهر أغسطس تتعلق بالقمامة وعددها ١٥٥٧ شكوى بنسبة ٥٣.٨% والإشغالات ٩١٩ شكوى بنسبة ٣١.٩% ثم مخالفات البناء وعددها ٢٧٨ شكوى بنسبة ٩.٦% وشكاوي التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعددها ١٠٩ شكاوى بنسبة ٣.٨٪ وشكاوى الفساد ٣٣ شكوى بنسبة ١.١%.