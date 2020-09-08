ضبط 120 ألف حفاضة أطفال مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال الرقابة على السلع المتداولة والتأكد من صلاحيتها والتصدى لحالات الغش التجارى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .. فقد تمكــــنت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم من ضبط (120000 مائة وعشرون ألف حفاضة أطفال مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية) بحوزة (قائد سيارة نقل – مقيم بالقليوبية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .