فنانات يدعمن سوريا بعد الحرائق: وجع الشعوب العربية واحد

حرصت عدد من الفنانات عبر حساباتهن بموقع تويتر، على دعم الشعب السوري بعد نشوب حريق هائل في البلد بشكل مفاجئ.

وعلقت سيرين عبد النور "سوريا الحبيبة، الله حاميكي انتي قوية قدام كل المصائب،‏ يوم عنا ويوم عندكن وصلواتنا بتجمعنا الله يحمينا".

وقالت إليسا "ربنا يحفظ سوريا".

وكتبت هيفاء وهبي"الله يحمي ⁧‫سوريا‬⁩ وشعبها من كل شر وتنطفي الحرائق بسرعة ما بدنا يا رب نسمع عن ضحايا حرام اللي صار فيهم من سنين لهلأ ما ارتاحوا! الكوارث كتيرة ووجع الشعوب العربية واحد".

وعلقت أنغام "لا حول ولا قوة إلا بالله.. يا رب احفظ سوريا وأهلها".

وقالت الفنانة داليدا خليل "سوريا الحبيبة بالبال".

ونشب حريق هائل ببلدة حزور بريف بحماة الغربي بسوريا وكثفت الدولة جميع الجهود للسيطرة على الحريق وعدم فقدان أرواح.