فنانون حرموا من عضوية "الموسيقيين" قبل عمر كمال

ألغت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عضوية الفنان الشعبي عمر كمال من قائمة أعضائها المنتسبين، بعد خرق قوانين النقابة، وغنائه أكثر من مرة داخل وخارج مصر.

ولم يكن كمال، الفنان الأول الذي يتم شطبه من عضوية النقابة، بل سبقه آخرون، ترصدهم السطور التالية.

وكان عمر كمال، نشر عبر حسابه على إنستجرام، فيديو جمعه بحسن شاكوش، أثناء بروفات أولى حفلاتهما بتونس، معلقا: "عمر كمال وحسن شاكوش بروفات حفلات تونس.. هنكسر الدنيا".

وأجرى هاني شاكر مؤخرًا اتصالًا بنقيب الموسيقيين بتونس لإلغاء حفل شاكوش وعمر كمال، ومنعهما من الغناء وشطبهما من جدول النقابة، إلا أنّ الحفل قائم وجارٍ التحضير له.

لميس وفيفي

في 2019 قررت نقابة الموسيقيين، شطب داليا مصطفى محمد، وشهرتها "لميس"، وفاطمة محمد جابر، وشهرتها "فيفي"، من جداول النقابة، ومنعهما عن ممارسة الغناء، مرجعة السبب لعدم التزامهما بمبادئ المهنة، والتقاليد العامة، والمظهر اللائق ولائحة النقابة.

إيمان البحر

وفي 25 يوليو من عام 2019، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الفنان إيمان البحر درويش، التي طالب فيها بوقف قرار شطب عضويته من نقابة المهن الموسيقية، كما قضت برفض طلب وقف انتخابات النقابة واستمرارها في موعدها المحدد.

كانت بداية الأزمة في 2015 عقب فوز الفنان هاني شاكر بمنصب نقيب المهن الموسيقية، ورفض إيمان البحر درويش الاعتراف بتلك النتيجة، ورفع عدة دعاوى قضائية لإيقاف الانتخابات، وبدوره أصدر هاني شاكر، قرارًا بوقف إيمان البحر درويش عن الغناء كونه مشطوبًا من سجلات النقابة، ومقاضاته في حالة الغناء، كونه يغني دون الحصول على تصريح.

الطبال

قررت نقابة الموسيقيين، شطب الطبال سيد عشماوي، الشهير بـ"سيد الأبيض"، من عضوية النقابة، لمهاجمته المستمرة للنقيب وأعضاء المجلس.

ومؤخرًا نشر سيد الأبيض، عدة فيديوهات عبر فيس بوك، هاجم فيها النقيب هاني شاكر وأعضاء المجلس.

وفي عام 2017، كانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ألقت القبض على سيد الأبيض بتهمة السب والتشهير بالمطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

وتعود تفاصيل الواقعة بتقديم ياسر قنطوش، المحامي والمستشار القانوني الخاص للفنان هاني شاكر، ونقابة المهن الموسيقية، بتقديم بلاغ إلى قسم شرطة الطالبية ضد سيد عشماوي عشماوي السيد، الشهير بـ"سيد الأبيض"، ومهنته "طبال"، واتهامه بالسب والقذف والتشهير بالنقيب.

وأفاد "قنطوش"، في بلاغه بأنّ المشكو في حقه دائم التعرض بالسب والتشهير للفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال حساب المتهم الشخصي وصفحته الشخصية على فيس بوك، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 747 لسنة 2017 قسم شرطة الطالبية.

وبضبط المتهم بدائرة قسم شرطة الطالبية، أُحيل إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة السب والقذف والتشهير وخروجه عن حدود اللياقة والآداب العامة، بتعرضه لشخص الفنان هاني شاكر والتقليل من قدر نقابة المهن الموسيقية، وكان قرار النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.