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خروج 4 مصابين بكورونا وعزل حالتين بـ"حميات مطروح"

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محمد بخات
02:23 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
مستشفى الحميات بمطروح

مستشفى الحميات بمطروح

أعلن الدكتور مصطفى عبد الفتاح، مدير مستشفى الحميات بمطروح، خروج 4 أشخاص من مستشفى الحميات بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال "عبدالفتاح"، اليوم، إن هناك حالتان في قسم العزل يخضعان للعلاج وحالاتهما مستقرة.

وأضاف أن المستشفى تتابع 4 حالات بالعزل المنزلي، من خلال الفريق الطبي والتمريض.

من جانبه أكد الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، متابعة حالة 27 مصابا بفيروس كورونا محتجزين بمستشفى عزل النجيلة، وحالتهم مطمئنة.

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