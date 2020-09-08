خروج 4 مصابين بكورونا وعزل حالتين بـ"حميات مطروح"

أعلن الدكتور مصطفى عبد الفتاح، مدير مستشفى الحميات بمطروح، خروج 4 أشخاص من مستشفى الحميات بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال "عبدالفتاح"، اليوم، إن هناك حالتان في قسم العزل يخضعان للعلاج وحالاتهما مستقرة.

وأضاف أن المستشفى تتابع 4 حالات بالعزل المنزلي، من خلال الفريق الطبي والتمريض.

من جانبه أكد الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، متابعة حالة 27 مصابا بفيروس كورونا محتجزين بمستشفى عزل النجيلة، وحالتهم مطمئنة.