ضبط 20 طن منظفات صناعية داخل مصنع دون ترخيص بشبرا الخيمة

ضبطت مباحث التموين بالتنسيق مع شرطة المسطحات، مصنع منظفات صناعية دون ترخيص في مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، يضم كميات كبيرة من المنظفات مجهولة المصدر.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، يفيد ورود معلومات بوجود مصنع منظفات صناعية دون ترخيص يحتوي على مواد خطرة ومغشوشة تضر بالصحة العامة.

جرى التنسيق مع شرطة المسطحات ومباحث قسم أول شبرا، وتم مداهمة المصنع وضبط 20,450 طن منظفات صناعية "صابون سائل ومعطرات ومكسبات رائحة وملمع و جلوكوز" مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وضبط 38450 عبوة منظفات صناعية "متعددة الأغراض".