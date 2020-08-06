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محافظ القليوبية يشهد حملة لإزالة المباني المخالفة في شبرا الخيمة

كتب:

حسن صالح
05:19 م | الخميس 06 أغسطس 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، يرافقه اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لإزالة مبان مخالفة على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة.

شارك في الحملة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء عمرو أبو رية نائب مدير الأمن، والعقيد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 حالات بناء مخالف دون ترخيص على مساحة تجاوزت 15 ألف متر مكعب، وهي عبارة عن مبان بالمسلحات الخرسانية متعددة الطوابق، ومخازن وورش وهناجر حديدية أنشئت بالمخالفة بدون ترخيص.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة التعديات في المهد، وتكثيف جهود إزالة المخالفات والتعديات يوميا لردع المخالفين.

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