أطباء يوضحون خريطة لقاحات كورونا في العالم: 7 منهم في المرحلة الثالثة

تستعد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للسفر إلى الصين، وذلك خلال النصف الأول من سبتمبر، لزيارة مقر إحدى الشركات الصينية الكبرى التي تجري التجارب السريرية على إحدى لقاحات كورونا، في ظل محاولات عدة في مختبرات ومعامل العالم لإنتاج اللقاح وأنباء كثيرة مبشرة قد تكون أملا للبشرية في الانتصار على "كوفيد 19" بشكل نهائي، ورغم ذلك لا يزال العالم حائرًا من أين سيخرج الحل.

ونرصد الخريطة النهائية للقاحات المنتظرة.

إسلام عنان: السباق سياسي أكثر منه طبي بين الـ7 لقاحات.. ومدير "الدواء" يلوح باستقالته

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ علم اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك 34 لقاحا تم إرسالهم لمنظمة الصحة العالمية، 7 منهم دخلوا المرحلة الثالثة لإقرار العلاج، لقاحين من الصين ولقاح روسي وآخر أمريكي، وأيضا أسترالي إلى جانب عقار شركة مودرنا، موضحا أن الأمل عليهم كبيرا، بسبب خروج اللقاح الرسمي لمواجهة فيروس كورونا المستجد للنور.

وأشار أستاذ علم اقتصادات الصحة، إلى أن السباق الحالي بين الـ7 لقاحات سياسي أكثر منه طبي، وخصوصا بعد تأكد رئيس المنظمة العالمية للغذاء والدواء بأنه سيتقدم باستقالته حال الضغط عليه لإقرار لقاحا بشكل سريع في وقت تتقارب فيه نتائج الاختبارات المعملية للقاحات، وبالتالي الرهان على عمر الأجسام المضادة ومدى استمراريتها.

وأوضح، يمر تطوير اللقاح في الظروف العادية على مرحلة التجارب في المختبر ثم على الحيوان (قد تأخذ سنين من البحث)، واسمها التجارب ما قبل الإكلينيكية (لأن كلمة إكلينيكية معناها إنسان) preclinical، ثم المرحلة الأولى على البشر: من أجل السلامة على عدد قليل من الناس (قد تمتد لسنة، ثم المرحلة التانية على البشر: من أجل النجاعة (الفاعلية) وقد تأخذ سنتين من الاختبارات السريرية، ثم المرحلة التالتة على البشر: من أجل تأكيد النجاعة، وقد تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، وهذه أهم مرحلة، لأن بها تأكيد الفاعلية بالجرعات وتأكيد السلامة، وتحديد الآثار الجانبية المنتشرة والنادرة، وأخيرا مرحلة الموافقة والتسجيل والتسعير.

وأكد عنان، أنه بسبب حدوث جائحة كورونا تم تسريع المراحل من قبل الهيئات الدولية، لتكون أقل من سنتين لتشجيع شركات الدواء لضم مرحلتين في نفس التجربة السريرية (الأولى من الثانية مثلا) لذلك أصبح بين 173 لقاحا محتملا حتى الآن منهم 7 وصلوا للمرحلة الثالثة.

أحمد شاهين: الصحة العالمية أعلنت عدم إقرار لقاح رسمي قبل منتصف العام المقبل

وقال الدكتور أحمد شاهين، إنه رغم تسابق دول العالم لإنتاج لقاح يواجه فيروس كورونا المستجد، إلا أن الصحة العالمية أعلنت أنه لم يتم إقرار لقاح رسمي لفيروس كورونا المستجد قبل منتصف العام المقبل، بعد تجريبه على 60 ألف مواطن منهم المريض والسليم والأطفال، وتختبر فاعليته على فترات شهرين و3 أشهر و6 أشهر ودراسة النتائج.

وتابع شاهين لـ"الوطن" أنه يجب قياس مدة الأجسام المضادة وفاعلية اللقاح، وخصوصا في ظل تصريحات من الصحة العالمية عن اللقاح الروسي على سبيل المثال أنه "ضجة إعلامية"، موضحا أن يكون لقاح أكسفورد الأقرب لتحقيق النتائج المرجوة بناء على إشادات الصحة العالمية، واللقاحين الصينيين أيضا قد يكونا الأقرب نظرا لخبرات الصين الاستباقية في التعامل مع الفيروسات من عائلة كورونا.