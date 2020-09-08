أصالة تستعد لطرح "لا تستسلم": شغوفة باللهجة الخليجية

أعربت الفنانة السورية أصالة، عن اعتزازها باللهجة الخليجية، بالتزامن مع استعدادها لطرح ألبوم جديد لها باللهجة الخليجية بعنوان "لا تستسلم".

وغرّدت الفنانة أصالة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "بدايتي بأوّل أغنية بالّلهجة الخليجيّة كانت (أسمع صدى صوتك)، كلمات سموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم".

وتابعت: "أصبح في حياتي لهذه الّلهجة اهتمام بالغ وشغف، ولا أنسى أوّل نجاح ولا أنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات".

وبدأت شركة روتانا للصوتيات، الترويج لألبوم الفنانة السورية أصالة نصري الخليجي الجديد لا تستسلم، ويتضمن أكثر من 15 أغنية خليجية.

وحذفت الفنانة أصالة الصور والفيديوهات الخاصة بها من حسابها الرسمي على إنستجرام، وأصبح الحساب الرسمي للفنانة لا يحتوي على أي صورة أو فيديو، من أجل بدء الترويج لألبومها الخليجي.

ونشرت أصالة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تويتر، من كواليس تسجيل ألبومها الجديد، معلقة: "ألبومي القادم قريبًا لا تستسلم، أحمد العنوة فنّان من الدّرجة الرّفيعة، خلوق طيّب عدا إنّه هو الأستاذ".

وأضافت: "أغنية من ألحان الغالي جدًّا والقريب من روحي وقلبي جدًّا عزوف، من كلمات الشّاعر الرّاقي الأمير محمد بن عبدالعزيز".