رئيس جامعة المنيا يُكرم مديري المستشفيات السابقين

كرّم الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، مديري المستشفيات الجامعة بعد انتهاء مدة توليهم إدارة المستشفيات.

وقدم رئيس الجامعة درع جامعة المنيا تكريماً لكل من: الدكتور أشرف عثمان مدير عام مستشفى المنيا الرئيسي، والدكتور إيهاب رفعت مدير مستشفى الكلى والمسالك، والدكتور هشام عبد الحليم مدير مستشفى الكبد، والدكتور محمد إسماعيل نائب مدير المستشفى الجامعي، والدكتور محمد صلاح البدري مدير المستشفى التخصصي؛ وذلك تقديراً وعرفاناً على مجهوداتهم التي بذلوها بكل وطنية وتفان واتقان وعطاء، من أجل تقديم خدمة طبية لائقة لمواطني المحافظة، ومساهمتهم في كافة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المستشفيات الجامعية على مختلف مواقع عملهم بداخلها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد المحسن عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وعبد الناصر حسان أمين الجامعة المساعد لشئون المستشفيات.

وأعرب"عبد النبي" عن مدى امتنانه وتقديره للقيادات الإدارية بالمستشفيات الجامعية التي تستحق كل ثناء وعرفان، على تضحياتهم ومواصلتهم الليل بالنهار في سبيل حماية المجتمع، ورفع المعاناة عن المرضى وتقديم أوجه العناية لهم، متمنياً للقيادات الإدارية الشبابية الجديدة التي تم اختيارها التوفيق بعملهم ومواصلة ما بدأه سابقيهم.