"السويس لتصنيع البترول" تكرر 2.5 مليون طن زيت خام

قال المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، إنّ الشركة كررت 2.5 مليون طن من الزيت الخام بزيادة تقدر بـ51% عن كمية الزيت التي تجرى تكريرها العام السابق.

وأضاف أنّه نتج عن تكرير البترول نحو 2.8 مليون طن من البوتاجاز والبنزين 80 و92 والسولار والمازوت وغيرها من المنتجات البترولية، ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي.

وأشار عليوة إلى أنّ قيمة ما أنتجته الشركة ارتفع لأكثر من 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020.