رئيس لجنة يخلي فناء مدرسة بأسيوط من المواطنين "منهم العمدة وشيخ البلد"

أخلى رئيس لجنة مدرسة "الأكراد" الإعدادية، بقرية بني زيد الأكراد في محافظة أسيوط، محيط اللجنة ممن لا يحملون تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال جولة إعادة انتخابات الشيوخ 2020.

وحرص رئيس اللجنة على عدم وجود أحد بالفناء إلا الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

ومن بين المواطنين الذين جرى إخلاؤهم من فناء المدرسة، عمدة وشيخ بلد القرية.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد الأربعاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.