الكشف على 114 ألف سيدة بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا إن مديرية الصحة تواصل، تنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة، من خلال إجراء الفحوصات الطبية والكشف عن الأمراض المزمنة، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة التي انطلقت في أغسطس الماضي، وتهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية (السكر - الضغط – السمنة)، في إطار حرص الدولة على الإرتقاء بصحة السيدة المصرية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم إجراء الفحوصات الطبية لعدد 114 ألف سيدة على مستوي المحافظة، وذلك من بداية إنطلاق المبادرة في أغسطس الماضي، بجميع الوحدات الصحية، ويجري تحويل الحالات المشتبه بها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشاعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام، لتقديم كافة الخدمات بالمجان.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المحافظة حققت المركز الثاني على مستوى المحافظات في تنفيذ الأعمال منذ بداية المبادرة حتى نهاية أغسطس، مشيراً إلى أن المبادرة هدفها تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية وإجراء الفحوصات والتحاليل بالمجان لكافة السيدات اللاتي تقدمن للحصول على الخدمات العلاجية من خلال الوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة.