محافظ المنيا: 56 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت 56 ألف و91 طلبًا، مؤكداً إنتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.

وشهدت المراكز التكنولوجية، بالمحافظة إقبالاً كبيرًا من المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، وأكد المحافظ أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وأخر موعد لتلقي طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية إلى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات فى وقت قياسي ودون أي أعباء، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال إتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وإرتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كإستراحات للإنتظار في حالة الإزدحام داخل المركز.

وأضاف المحافظ، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح.