وزير التعليم يعلن تدريس مادة القيم واحترام الآخر لـ3 ابتدائي لأول مرة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تدريس مادة "القيم واحترام الآخر.. معًا نبني" للصف الثالث الابتدائي هذا العام.

وأوضح "شوقي"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نظام التعليم الجديد في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا، أنَّه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فإنّه سيتمّ تدريس كتاب "القيم واحترام الآخر" لطلاب الصف الثالث الابتدائي على أن يتمّ إعداد كتاب للمادة نفسها للصفوف الأولى والثانية الابتدائية، مشيرًا إلى أنَّه تقرر إدراجها على الصف الثالث هذا العام باعتباره أول صف يصل لنظام التعليم الجديد.

وراعت خطة عودة المدارس مجموعة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل بعض التحذيرات من خطورة عودتها بنفس طريقتها في السنوات الماضية، لأن الأمر يشكل خطورة حقيقية على الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

يأتي ذلك في ظل المناشدات التي يقوم بها أولياء الأمور من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا فيها بتأجيل الدراسة أو إحكام خطة عودتها من الناحية الصحية، حرصا على مصلحة أبنائهم، وهو الأمر الذي راعته وزارة التربية والتعليم- من خلال المشاركين في وضع خطة العودة- والتي اشتملت على مجموعة من الآليات التي يمكن من خلال تطبيقها تخفيف حدة الخطورة على الطلاب.