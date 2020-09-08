10 أسئلة ينتظر أولياء الأمور إجابتها من وزير التعليم في مؤتمر اليوم

يعُلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ظهر اليوم، في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، تفاصيل العام الدراسي الجديد، وأهم ملامحه وآليات تطبيقها، بجانب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم تطبيقها في كل ، ابتداء من يوم 17 أكتوبر القادم – موعد بدء الدراسة –.

وصاحب الإعلان عن موعد المؤتمر الصحفي، تساؤلات عديدة من قبل أولياء الأمور الذين سارعوا بالاستفسار عن العديد من الأمور التي ينتظروا الرد عليها خلال خطاب وزير التعليم.

"الوطن" ترصد 10 أسئلة جوهرية ينتظر أولياء الأمور الرد عليها:

1- عدد أيام حضور الطلاب أسبوعيا.

2- ماذا يعني التعليم عن بُعد وإمكانية تطبيقه؟

3- تفاصيل المناهج الدراسية وإمكانية تخفيفها أو الحذف منها؟

4- سناتر الدروس الخصوصية وما يتعلق بعودة العمل فيها؟

5- مدى تطبيق نظام المجموعات المدرسية بديلا للدروس الخصوصية.

6- أسعار أتوبيسات المدارس الخاصة ومدى فرض رقابة على أسعارها.

7- طريقة دفع مصروفات العام الدراسي الجديد وهل سيتم تقسيطها من عدمه؟

8- شكل الامتحانات في ظل تطبيق أول تجربة عملية للدراسة الـ "أون لاين".

9- إمكانية تسلم الطلاب "الصف الأول الثانوي" تابلت لبدء العام الدراسي الجديد.

10- طريقة احتساب أيام غياب الطلاب، وهل سيكون له تأثير على تقييم الطالب وخاصة في المدارس الخاصة.

وحصلت "الوطن" على تصور المخطط الصحي للحكومة للعام الدراسي الجديد، ضمن الإجراءات الاحترازية، والتي وضعت تحت عنوان "تحرك بوعي".

ويشرح المخطط كيفية تعامل الطلاب طوال اليوم الدراسي، بداية من ركوب أتوبيسات المدارس في أول اليوم مرورا بدخول الفصول وطريقة الجلوس والأنشطة الرياضية وصولا لانتهاء اليوم، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا أو نقل العدوى في حالة الإصابة.

وتهدف الخطة إلى الحد من انتقال العدوى أثناء الأنشطة الدراسية، والعمل على رفع الوعي للطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية.