إقبال كثيف من السيدات على لجان محافظة الأقصر في "إعادة الشيوخ"

شهدت محافظة الأقصر إقبالا كثيفا من السيدات بعدد من اللجان الانتخابية في جولة إعادة انتخابات الشيوخ 2020، مع حرص قوات الأمن على تقديم العون والمساعدة لتسهيل عملية التصويت.

ورصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمدرسة نجع الكوم للتعليم الأساسي، حضور مكثف من السيدات وكبار السن من الساعات الأولى لفتح اللجان، وحرص الأهالي على اصطحاب أبنائهم لمشاهدة عملية التصويت وتحفيز الوعي لديهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وشددت قوات الأمن جاهزيتها مع ازدياد كثافة التصويت ومعاونة كبار السن وضمان عدم وجود مخالفات أو خروقات تؤثر على عملية التصويت وإرادة الناخب في اختيار المرشح المناسب له.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد الأربعاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.