محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير طريق كورنيش النيل
كتب:
سهاد الخضري
07:19 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
كورنيش النيل
تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط اليوم، ونوهت المحافظ إلى أن تلك الأعمال ستضمن تطوير البرجولات و المقاعد وسور الكورنيش و بلاطات الإنترلوك وتشجير المنطقة بالإضافة إلى رصف الطريق وصيانة بالوعات صرف مياه الأمطار و أعمدة الإنارة.
وقالت إن كورنيش النيل يعد أهم الطرق الرئيسية التى تمر بمناطق عدة بمدينة دمياط، لذا تطلب إدراجه بعمليات التطوير و التنسيق الحضارى التى تشهدها الكثير من المناطق بالمحافظة، مؤكدة أنه تم توجيه الجهات المُنفذة بنهو تلك الأعمال وفقًا للبرنامج الزمنى الذى تم تحديده مسبقاً.