إقبال كبير من السيدات في "إعادة الشيوخ" بأسيوط

انتظمت عملية التصويت بلجان جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمحافظة أسيوط.

وشهدت اللجان إقبالا ملحوظا من السيدات، حيث تصدرت النساء من أعمار مختلفة، المشهد الانتخابي بالمحافظة.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي انطلقت الجولة الثانية منها في الداخل اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى مساء غد الأربعاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.