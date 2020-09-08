وزير التعليم: الطالب سيدرس طوال الأسبوع.. لكن الحضور يومين فقط

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الطالب سيحضر يومين أسبوعيًا للمدرسة على أن يدرس طوال الأسبوع من المنزل عبر المنصات الإلكترونية المتاحة وبالتنسيق مع إدارة المدرسة، حيث سيتولى مدير المدرسة وضع جداول الدراسة يومين أسبوعيًا، على أن يكون للطالب أنشطة للتعلم عن بعد من المنزل.

وقال وزير التعليم، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، أنَّ مصدر التعلم الأساسي هو الحضور والتواجد في المدرسة والتعاون مع أولياء أمور الطلاب، مشددًا على أنَّ "الحكم هنا لمديري المدرسة".

وأشار وزير التعليم، إلى أنَّه من المفترض ألا تقل المسافة بين كل طالب وآخر عن متر ونص ومتوقع أن تصل كثافة الفصل لـ25 طالبًا على أقصى تقدير، متابعًا: "الطالب هيلاقي كل المناهج على الإنترنت، واللي معندوش يروح المدرسة حسب الجدول وفيه قنوات تعليمية مغطياه بشكل كامل".

وراعت خطة عودة المدارس مجموعة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل بعض التحذيرات من خطورة عودتها بنفس طريقتها في السنوات الماضية، لأن الأمر يشكل خطورة حقيقية على الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

يأتي ذلك في ظل المناشدات التي يقوم بها أولياء الأمور من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا فيها بتأجيل الدراسة أو إحكام خطة عودتها من الناحية الصحية، حرصا على مصلحة أبنائهم، وهو الأمر الذي راعته وزارة التربية والتعليم- من خلال المشاركين في وضع خطة العودة- والتي اشتملت على مجموعة من الآليات التي يمكن من خلال تطبيقها تخفيف حدة الخطورة على الطلاب.