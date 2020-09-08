شوقي للإعلام: محدش يقول "الابتدائي هيحضر يومين".. كل مدرسة ليها جدول

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنَّ هناك مدارس تعمل بنظام الفترة الواحدة وهناك مدارس تعمل بنظان الفترتين، وعليه في حال الفترة الواحدة يحضر الطلاب من الأحد وحتى الأربعاء بطول اليوم الدراسي وطول الحصص فمجموع الحصص الدراسية "ثابت"، أما إن كانت المدارس فترتين ستكون الدراسة 3 أيام "السبت والإثنين والأربعاء".

وأضاف "شوقي"، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، أنَّ مدير المدرسة عليه برمجة الجداول على حسب المقترحات من وزارة التعليم، مشددا "مش عاوز الإعلام يعمل عنوان اسمه اسمه الابتدائي هيجي يومين، كل مدرسة ليها جدول وكل مدرسة ستوزع على الطلاب جدول".

وراعت خطة عودة المدارس مجموعة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل بعض التحذيرات من خطورة عودتها بنفس طريقتها في السنوات الماضية، لأن الأمر يشكل خطورة حقيقية على الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

يأتي ذلك في ظل المناشدات التي يقوم بها أولياء الأمور من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا فيها بتأجيل الدراسة أو إحكام خطة عودتها من الناحية الصحية، حرصا على مصلحة أبنائهم، وهو الأمر الذي راعته وزارة التربية والتعليم- من خلال المشاركين في وضع خطة العودة- والتي اشتملت على مجموعة من الآليات التي يمكن من خلال تطبيقها تخفيف حدة الخطورة على الطلاب.