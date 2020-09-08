عاجل.. شوقي: تصحيح الثانوية العامة إلكتروني هذا العام ولا تظلمات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون كلها إلكترونية دون أي تدخل بشري.

وقال شوقي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نظام التعليم الجديد في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا، إن طلاب الثانوية العامة سيمتحنون عن طريق التابلت بالكامل، "الامتحان لن يكون فيه كتابة أي حرف ويكون بالكامل اختياريًا وصح وخطأ وغيره"، مشددًا على أن الطالب سيعرف نتيجته فور خروجه من الامتحان.

وتابع: "الطالب وهو طالع هيكون عارف النتيجة ومفيش عنصر بشري والطلاب هيشوفوا الأسئلة اللي بتقيس نماذج الفهم، وبنردد تكافؤ الفرص بقالنا سنين"، مشيرًا إلى أن هذه الأسئلة تحتوي على نماذج متعددة للصعوبة.

وأوضح شوقي: "محدش هيجيب 410 والأول ممكن يجيب 80% وممكن يدخل بيهم طب وهندسة والكيرف هيتعدل"، مشددًا على أنه لن يكون هناك تظلمات من النتيجة العام القادم نظرًا لأن التصحيح سيكون إلكترونيا بالكامل.