شوقي: تدريس كتاب "بناء الشخصية الوطنية" للثانوية.. ووضعناه بالتعاون مع الأوقاف

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب المرحلة الثانوية سيكون عدد الطلاب فيها 1.8 مليون وسيذهبون للمدارس يومين أسبوعيًا.

وقال شوقي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نظام التعليم الجديد في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا: "الثانوية فيها 1.8 مليون هييجوا يومين أسبوعيًا ودول أوفر حظا لأن عندهم أكبر كم من المحتوى الرقمي".

وأضاف: "كل طلبة الثانوي معاهم تابلت وكلهم معاهم نت، والمصدر الرئيسي للتعلم منصة بنك المعرفة وإدمودو والبث المباشي وأي بوكس والدروس الإلكترونية واسأل المعلم".

وكشف شوقي عن عمل كتاب جديد بالتعاون مع الأوقاف بعنوان "بناء الشخصية الوطنية".

وأشار إلى أن نظام التشعيب ما زال قائمًا مضيفًا: "الثانوية الجديدة فيها تشعيب قائم، علمي علوم وعلمي رياضة والنقطة الأساسية الامتحان هيكون إلكتروني والتصحيح إلكتروني بالكامل مفيش كتابة على التابلت، والأسئلة كلها هتكون متعددة أو صح وغلط والطالب وهو طالع هيكون عارف النتيجة ومفيش عنصر بشري".