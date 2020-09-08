تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث الوزراء لـ4 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم، إعادة محاكمة 12 متهمًا في أحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 4 اكتوبر المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع .

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم، هم: محمد قناوي عفان عثمان "حدث"، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد، وميكسيموس بولس عبدالملاك، ومصطفى كامل عبدالمجيد الدردير، وأحمد كامل عبدالمجيد الدردير، وأحمد سمير سعد فضل النجار، والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعى سارة جمال السيد "مفرج عنها"، وطارق شمس الدين أحمد، وحسام محمد علي عبدالرحمن "حدث"، وصالح سعيد عبدربه شعلان "مفرج عنه"، وإسلام عادل علي محمد، والصادر ضدهم جميعًا حكم غيابي بالسجن المؤبد.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، وصدرت أحكام بحقهم على عدة مراحل، وتبقى 12 متهما تُعاد محاكمتهم حاليا. ونسب قضاة التحقيق، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، ومنعهم قوات الأمن من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.