اقتصادية القناة: 15 مليار دولار حجم استثماراتنا في 5 سنوات

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنّ حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية بلغ نحو 15 مليار دولار من خلال 15 مطورا صناعيا، وتأسيس أكثر من 220 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية ومهمة، تزامنا مع تنفيذ رؤية المنطقة في توفير البنية التحتية والمرافق وتجهيزها بنسبة كبيرة.

وأضاف أن تنفيذ الدولة المصرية لشبكة الطرق القومية والأنفاق والتواصل مع شبكة الطرق الأفريقية الجاري تنفيذها من خلال طريق (القاهرة - كيب تاون)، في وجود المنطقة الاقتصادية كإحدى أهم النوافذ الاستراتيجية في التبادل التجاري بين مصر ودول الإقليم، وزيادة فرص المنطقة من الوصول للأسواق الأفريقية، وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية الشاملة، لتلبية طموح المنطقة في المنافسة العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته في أول ملتقى استثماري رقمي دولي تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في البحرين ومصر"، بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين في القاهرة والمنامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى.

وأضاف زكي أنّ المنطقة تتنوع جغرافيا واستثماريا، ولديها من المقومات والمميزات ما يساعدها على توفير مناخ استثماري جيد وبيئة أعمال صالحة للمشروعات المختلفة، كما أنّ المنطقة تتميز بسهولة الوصول للأسواق العالمية، ليس فقط من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي، لكن من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول، ما يجعلها بوابة للسوق الأفريقي والشرق الأوسط، والمزايا التنافسية التي منحها قانون المناطق الاقتصادية ولائحته التنفيذية الجاري تحسينها وزيادتها وتطبيقها على أرض الواقع، والاتجاه إلى التحول الرقمي بالكامل وتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الحوكمة.

وأكد زكي أنّ المنطقة الاقتصادية لديها قطاعات صناعية حيوية تبلغ 25 قطاعا في مجالات محددة ومعدة مسبقًا، جرى تحديثها مؤخرا من ضمنها الزراعة وصناعة السيارات، وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع أنّه جار العمل على إعداد ورقة عمل لكل من القطاعات لعرضها على المؤسسات ومجالس الأعمال والمستثمرين، لنكون جاهزين بشكل كبير لمناقشة عوائد القطاعات على الدولة والمهتمين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية.

شارك في اللقاء السفير هشام بن حمد الجودر، سفير مملكة البحرين بالقاهرة، السفير ياسر شعبان السفير المصري بالمملكة والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ونظيره البحريني لمجلس التنمية الاقتصادية خالد إبراهيم حمدان، وخالد راشد الزياني، رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، لبحث المجالات الواعدة للتعاون المشترك، وتفعيل سبل دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين لتنشيط الأسواق وحركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة، وجذب رؤوس الأموال الخارجية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا.