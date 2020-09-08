طارق شوقي: سنغير بناء منظومة المدارس الخاصة والدولية بالكامل

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتحدث عن تطوير التعليم الفني في مؤتمر صحفي مستقل.

وتحدث شوقي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نظام التعليم الجديد في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا، عن المدارس الخاصة والدولية، مشيرًا إلى أنهم يقومون بإعادة بناء منظومة المدارس الخاصة والدولية بالكامل.

وتابع: "نعيد بناء منظومة المدارس الخاصة والدولية وهنغيرها بالكامل سواء دفع الفلوس والنسب وجودة التعليم انتظروا الكلام ده قدامنا لحد 15 أكتوبر".

وأشار شوقي إلى أن موقع الوزارة ستكون فيه إضافات محدثة بشكل يومي للأسئلة والاستفسارات الجديدة بشكل يومي.