التعليم: "كل طفل متصل" يحتاج 13 مليون جنيه لن نتحملها بالكامل

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل مشروع "كل طفل متصل"، قائلا إنّه مشروع طموح، يهدف لأن يكون الطالب من الابتدائية وحتى الإعدادية متصلا بالإنترنت، كما يحتاج إلى 13 مليون جنيه، لن تتحمل الدولة تكاليفه بالكامل.

وقال شوقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر وزارة التعليم، لإعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد، إنّ العام الدراسي الجديد سيكون الأول في تجربة التخلي عن طباعة الكتب الورقية للمرحلة الثانوية بالكامل، إذ تكون في صورة رقمية تفاعلية وليس pdf، فضلا عن منصة إدارة تعلم في مرحلة البناء، وتضم كل النواقص.

وأضاف شوقي، أنّ هناك مشروع تعلم جديد وهو مكتبة الدروس الإلكترونية، ويشبه مكتبات الأفلام من المرحلة الإعدادية للثانوية، متابعا: "هيكون فيه أفلام مكثفة فيها أفضل الأساتذة، وهيشارك في تنفيذ الأفلام أفضل المعلمين، المكتبة دي هتبقى حاجة كبيرة لمصر".

وشرح وزير التعليم، أنّ "المكتبة الموازية وهي مكتبة الكتب التفاعلية، نحاول من خلالها بناء كتب تفاعلية من كي جي 1 وحتى الثانوية العامة"، كاشفا عن وجود مشروع طموح جدا اسمه "كل طفل متصل"، لن ينتهي قبل بدء الدراسة، ويهدف لاتصال الطلاب من الابتدائي وحتى الإعدادية بالإنترنت.

وتابع: "كل طفل في مصر بعد 3 ابتدائي هيبقى عنده device، وده مشروع كبير جدا محتاج 13 مليون جنيه وشغالين فيه"، مضيفا: "غالبا الدولة مش هتقدر تتحمل تكلفة الأجهزة، لكن تقدر تخفض الأسعار عند شركات المحمول، وممكن تقسط لأولياء الأمور على مدار 3 سنوات ومن غير أرباح".